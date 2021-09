Poprvé v sezoně zabrala Lhota. V pátém kole je dost pozdě, ale i tak je tým za těsnou výhru 1:0 s Povltavskou FA B moc rád. Zvlášť když jedinou branku dal Danylych až těsně před koncem po hezkém průniku a zpětné přihrávce Kasíka.

„Bylo to zase vyrovnané utkání, ale tentokrát se štěstí přiklonilo k nám. Soupeř přitom přijel s kvalitní sestavou, hrál Volešák a na lavičce byli hráči z áčka. Bylo by hezké na tohle navázat, nicméně máme Velim a Dobrovici, to bude hodně těžké, zvlášť když personálně pořád nejsme v pohodě,“ narazil předseda Ivan Horák na přetrvávající potíž s návratem Kwameho z Afriky.

Tuchlovice poprvé v sezoně tvrdě narazily. Velim, ač hrála bez svého nejlepšího střelce Jíchy, jim nadělila debakl 6:1. A zase předvedla, že v krajském přeboru je jen málo týmů, které jí mohou herně konkurovat. „Tvrdě jsme narazili na kvalitu, přesto je 1:6 dost silná káva. Ale musím říct, že zřejmě nebudeme jediný tým, co dostal od nich takový příděl. Na východ od Prahy se nám zatím nedaří,“ litoval kouč Miroslav Supáček, kterému se ještě nevyprázdnila marodka a na střídačce měl pouze dorostence. Jediný gól jeho týmu dal až za stavu 6:0 Jaroš.

Padla i Hřebeč, které rovněž pořád scházejí dobří hráči. Ligové posily Podaný a Jablonský nehrály, tedy druhý ano, ale až v závěru. To už Broďáci vedli po dobrém úvodu 3:1. Navíc třetí gól už dali v oslabení, protože ve 45. minutě byl vyloučen Novotný, který si dovolil říci rozhodčímu Zuskinovi, že je kok.t a ještě vzteky zakopl míč. Melichar sice v 88. minutě snížil, ale další rány už výborný brankář Bína za záda nepustil.