„Je to škoda, konečně jsme sahali po výhře. Dvakrát vedeme, neudržíme, a pak nedáme penaltu. Nicméně remíza je asi spravedlivá, ani jeden tým ten druhý nijak nepřehrával,“ hodnotil trenér Lhoty Tomáš Vincenc, jehož tým se o další body pojede poprat do Nymburka.

Sestup už neodvrátí a dokonce se mluví o tom, že nepůjde ani do A třídy, ale jen do B třídy. O tom však Vincenc mluvit nechtěl. „Je to věc vedení klubu, jde to mimo mne,“ usmál se.

Ani předseda klubu Ivan Horák ještě nemohl být konkrétní, pořád se jedná. Další velká schůze výboru by měla zasednout 13. června. "Musíme to pořádně zvážit. Zatímco dětí máme hodně a práce s nimi se v klubu daří, u dospělých je to horší. Ale jak to dopadne, to skutečně nemohu teď říci," vysvětlil předseda SK Lhota.

