Když chybí Lhotě Matyáš Kudela, je to hodně znát. To se přesně v důležitém duelu stalo. A tak i když Lhota převedla několik pěkných akcí, v koncovce se hodně trápila. "Jsem na infarkt, protože to, co nedáme, je neskutečné, ani tomu někdy nechci věřit. V tomhle by ten Maty Kudela byl posilou, protože to proměnit dokáže," říkal po utkání trenér Lhoty Petr Cais.