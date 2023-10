Lány dojíždějí na to, že došly daleko v Poháru SKFS, kde se jim ve středu pár hráčů zranilo a ještě víc zaplnili marodku. A tak přijely do hodně blízké Lhoty (původně plánovali, že to bude na kolech) bez čtyř hráčů základní sestavy včetně kapitána a stopera Matějky nebo důrazného tanku Paluby. Domácím zase těsně před začátkem pípla zpráva, že útočná posila z Kladna Chvojka také nemůže hrát, protože jako hasič musel v neděli ráno zasahovat u rozsáhlého požáru v Kladno-Dubí. Navíc scházeli i Kudela, Kala nebo V. Danylych.