Derby mezi Hřebčí a Lhotou bylo hlavním lákadlem víkendového kola krajského přeboru fotbalistů. Po velkém obratu ho zvládli domácí.

TJ SK Hřebeč - SK Lhota 4:3, KP, 12. 10. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Lhota začala ve Hřebči sice obranně, ale ze dvou brejků rychle udeřila. Marko Veliký, jehož do Lhoty pustila právě Hřebeč, dal nejdřív gól sám a pak ho připravil Kodrijovi. Domácí vrátil do hry Pechr, jenž si prudký centr tečoval do vlastní brány. Když pak Kudela odmítl z úniku zvýšení, po přestávce Macháč vyrovnal a Hřebeč dál tlačila na pilu. Pak ale pustila do vápna Primuse a ten bombou do televizních znělek zase poslal hosty do náskoku. Jen na dvě minuty, než se povedl protiútok domácím a zcela volný M. Stříbrský trefil zařízení. „Což je u něj dost podstatné,“ usmál se manažer Hřebče Štěpán Sádecký.