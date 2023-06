Tatran jako jediný hrál už v pátek, svaz mu vyšel vstříc. Čekalo se, zda tým zopakuje některé překvapivé výsledky z minulých kol (vysoké výhry nad Vraným a Braškovem), ale opak byl pravdou. Lány mají spolu s Tuchoměřicemi na jaře nejlepší formu, zvlášť teď, v posledních týdnech. Ještě hodlaly zaútočit na bronz, což už sice nezvládnou, ale čtvrté by po páteční výhře 11:1 ještě být mohly. Zejména dvojka Jaroslav Mušálek - Milan Petr zářila, oba zkušení borci nastříleli do sítě nebohého gólmana Tatranu Adama Beneše po čtyřech gólech. „Rozdíl byl moc velký, ani to nemá cenu moc pitvat,“ mávl rukou Milan Petr, ale jinak je vůdce Lán moc rád, jak mužstvo závěr ročníku uchopilo a jak si fotbal užívá. "A ještě se přetahujeme s Jardou Mušálkem o korunu střelců, my dva nestřelci," smál se Petr, jehož tým dohraje sezonu opět už v pátek od 18 hodin. "Osvědčilo se to, lidi přišli. A my jim děkujeme za skvělou podporu," dodal Milan Petr.