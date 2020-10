ODMĚNA PRO LHOTU

Ve Lhotě dlouho Velim potvrzovala roli favorita a po gólu ex-ligového kanonýra Jíchy vedla 1:0. Další Jíchovy šance ale Karel Kleinmond vyčapal nebo šly mimo a Lhota se postupně dostala do tlaku. ten gradoval, dvě šance nevyšly, ale v poslední minutě byl Primus přistrčen ve vápně a sudí Glogar pískl k domácí radosti a nelibosti hostů pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Matyáš Kudela a trefil šibenici. „Chválit se člověk nemá, ale trefil jsem šibenici jak jsem chtěl,“ usmál se muž, který prokázal pevné nervy, protože i když pak jeho tým nezvládl penaltový rozstřel (nedali Bittengel a Zadina), může ho bod urvaný s favoritem konečně nakopnout. „I já to říkal klukům v kabině, po tom trápení je to pro nás radost. A věřím, že odpich, protože hráče máme dobré a na spodek tabulky nepatříme. Škoda toho druhého bodíku za penalty, třásli jsme se na něj,“ řekl Matyáš Kudela, podle něhož si tým odměnu a za obrovský tlak ve druhé části zasloužil.

HŘEBČI VŠE VYCHÁZÍ

Dál září Hřebeč, vychází jí doslova všechno. S Tuchlovicemi rozhodla v poslední minutě, v Dobrovici pro ni ukradl tři body famózní brankář Zajíček a v Českém Brodě se ubránili domácímu mládí i posilám z elitního divizního áčka. Brod přitom do poločasu vedl 1:0, ale další šance pokazil a ve druhé části hosté dobře bránili a ze dvou standardek skóre otočili. Nejprve se po dlouhém autu prosadil na zadní tyči Dolejš, poté domácí střelec Ravizza neudržel nervy a po strkanici dostal červenou. Přesilovku využili hosté v 80. minutě po další standardce Novákem.

Výsledek je o to cennější, že domácí kouč Stejskal prohlásil, že Brodští podali nejlepší výkon v sezoně.

Hřebeč nyní čeká právě Lhota, očekávané derby začne v sobotu v 10:15.