Zklamání panuje ve Lhotě, ale jinak se sedmé kolo krajského přeboru fotbalovým celkům z Kladenska povedlo.

SK Kladno, z. s. - SK Aritma Praha, z.s. 0:1 (0:1), Divize B, 24. 8. 2019, Jan Pechr, teď už posila Lhoty | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Tři body získaly Tuchlovice doma s Kosoří a byly to hodně důležité tři body. Oba týmy tuší, že budou hrát spíš o záchranu, o to větší to byla bitva. Nevyhrál ji lepší tým, ale šťastnější. Na domácí straně zazdil stejně jako v Poděbradech sólo Červenka, hosté zase jednou vybagovali obranu, ale ránu do prázdné brány zastavil na čáře stoper Tomič. „Na šance to bylo vyrovnané, my měli kliku, že jsme jednu proměnili,“ přiznal šéf Tuchlovic Josef Bešta po výhře 1:0.