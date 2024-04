Setkaly se vyjma Vraného dva na jaře nejúspěšnější týmy, oba padly jen jednou. Po prvním poločase to vypadalo, že záchranářské body poputují spíš na adresu Libušína, který poslal do vedení přesnou hlavičkou stoper Portužák a jeho tým měl i další šance. Ale Hrubý ani v závěru poločasu Maroušek na brankáře Vošmíka nevyzráli a po přestávce se karta otočila.

Najednou byl Braškov lepší a skóre po zásluze otočil. Povedly se mu moc hezké akce, když při první rozjel útok Brodský, našel Hudouska a ten parádně postrčil středem Lungerovi – 1:1. „Krásná práce Matěje, hezky mě viděl a já už to měl snadné,“ chválil Hudouska Šimon Lunger, který v zimě přišel z Knovíze.

Když následně ze strany Štoncner milimetrovým centrem našel na zadní tyči Brodského, Braškov vedl! Na hřišti se začalo jiskřit, některé unfair zákroky naštěstí pro hráče rozhodčí Hanák neviděl, protože v opačném případě by ve vzduchu létaly možná i červené karty. Nakonec se vše zklidnilo a domácí vyrovnali.

Povedla se jim secvičená akce, kdy Maroušek ze středového kruhu našel křížným pasem Obradoviče, ten si ve vápně zkušeně došel proti Šimáčkovi pro penaltu a tu s přehledem proměnil Hrubý.

Zbytek zápasu patřil spíš Libušínu, který je v tabulce v o něco složitější situaci a potřeboval vyhrát. Velkou šanci už však neměl, a protože na druhé straně prováhal nadějnou pozici také Štoncner, rozešly se oba celky tak jako na podzim s bodem.

„Je to škoda, protože kdyby to bylo do poločasu 3:0, nebylo by co řešit, šance jsme na to měli. Po přestávce Braškov přidal, dostal nás pod tlak a byl lepší. Z toho rekrutovaly góly, ale naštěstí se nám povedla nacvičená akce a aspoň jsme vyrovnali. Pak jsme ještě chtěli jeden gól, ale už tam byla křeč. Braškov byl každopádně jeden z nejlepších soupeřů, se kterými jsme hráli,“ uznal kapitán Baníku Jiří Veselý.

„Pro nás je to spíš prohra a pro domácí výhra, hlavně kvůli té hloupé penaltě v závěru. Ale venku je to těžké, takže bod bereme,“ komentoval dění na hřišti Šimon Lunger a přiznal, že nervóznější zápas s postupujícími minutami byl. „Jakmile je to vyhrocené u laviček a taky od rozhodčího, pak je zápas těžký. I z toho pohledu je ten bod dobrý,“ pokyvoval.

Přestup do Braškova si odchovanec Slaného a Kladna pochvaluje, v Knovízi měl tým problémy s docházkou. Navíc Lungerovi nevadí, že šel o dvě soutěže výš, rychle se etabloval a hraje základ. „Hraje se mi tady líp než ve třetí třídě, s klukama si dobře kopnu. Ale v Knovízi to také nebylo špatné, jen jsme se trochu brodili v bahně. Bylo to páté přes deváté, lepili jsme tým. Tady je je to lepší partou i spoluhráči. A také mě to motivuje jít dál a dál,“ dodal pořád hodně nadějný mladý fotbalista, který se vyloženě potatit, i jeho táta byl Pan střelec.

Libušín – Braškov 2:2 (1:0). Branky: 22. Portužák, 77. Hrubý (PK) – 65. Lunger, 72. Brodský. Rozhodčí: Hanák. Diváků: 150.