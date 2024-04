Senzace v Libušíně, lídr podruhé padl

Libušín měl i bez opory Obradoviče do utkání s Dobrovízí snový start. Volfovi po minutě hry chyběl k šanci kousek, ale za chvíli už dostal přesný centr a s přehledem ho uklidil do branky Švédy. Domácí, jimž prospěl návrat stopera Veselého do sestavy, hráli dál dobře, jenže pak se jim zranil Fujdiar ml. a Dobrovíz převzala iniciativu. Poráčanin však dvě jasné šance hostů zmařil a napravil tak zaváhání ze Švermova. Na druhé straně zastavil Marouška v úniku ofsajdový praporek.