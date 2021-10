„Ruka byla, ale u těla. O penaltě nemohla být řeč. A když se rozhodčího (Šestáka) po zápase ptám, jestli když hrajeme s takovým torzem a ještě bez vyloučeného hráče, musí rozhodovat zápas takovou penaltou, tak mi řekne: Já vím, byla přísná, pane Škvára…,“ mávl rezignovaně rukou trenér Doks Martin Škvára.

Domácí Daniel Kaplan měl zcela odlišný názor. „Balon spadl hráči na ruku, kterou měl od těla. Je to na rozhodčím. Rozebírá se to vždy a všude. Na druhé straně se srazili dva hráči, ten jejich ale ani nespadl. Nehodnotím to na žádné straně, sedíme vždy padesát metrů od toho,“ komentoval zlomové minuty utkání trenér vítězů Kaplan.

Na nakloněné rovině v Nelahozevsi se týmům z Kladenska hraje roky špatně, jednoduše tady prohrává, kdo sem vytáhne paty. Často je z toho i debakl, ale tentokrát to tak nebylo. Dynamo bylo lepší do půle, kdy mělo několik šancí, ale po přestávce už se hosté v obraně zpevnili.

První ránou pro ně byla zmíněná penalta, z níž Holý v 75. minutě nezaváhal. O chvíli později přišla druhá rána. Jasně nejlepší střelec Doks Nesládek také žádal penaltu, protestoval u rozhodčího, a protože měl už žlutou, následovala červená karta. Tím byl osud duelu zpečetěn.

„Prohráli jsme a nebudu plakat, je to fotbal. Víc mě štve, že nemáme s kým hrát. Před pár týdny se všichni hráči ani nevešli do nominace, teď přemlouvám kluky, kteří nehráli od léta, jako Větrovce, nebo skoro padesátiletého Zdeňka Urbana. A při vyloučení Nesládka budu muset hledat ještě další. Jedno pozitivum je, že jsme zůstali první a ještě máme lepší postavení, protože Podlesí prohrálo o tři góly,“ usmál se Martin Škvára.

Daniel Kaplan mínil, že jeho tým byl lepší a zasloužil si vyhrát. „K zápasu jsme přistoupili líp než soupeř. Vypracovali jsme si hodně brankových příležitostí, jen jsme nemohli dát gól. Doksy měly i trochu smůlu v tom, že se jim postupně zranili tři hráči, kteří museli vystřídat. Tím se jejich hra oslabovala, což nám hrálo do karet. Tři body s prvním jsou samozřejmě příjemné. Už proto, že i my dáváme sestavu dohromady, jak se dá a chybí nám dost hráčů,“ řekl trenér Dynama.