Pro domácího nováčka byl tohle opravdu těžký špíl. Už minulý týden však Doksy ukázaly na půdě jiného ultrasilného týmu z Velimi, že jsou schopné si to s kvalitou rozdat na férovku i s protřelými krajskými bouráky. Jenže v první části neuhlídaly dvakrát Provazníka a ten favorita svými zásahy uklidnil.

Možná až moc, protože na úvod druhého dějství přišel mírný tlak Doks. Ne, že by sokolečská obrana pouštěla domácí do velkých šancí (i když ta Čampulkova nebezpečná byla, pálil ze dvou metrů), ale stále častěji na sebe hosté pokřikovali, že musí přidat, že to není ono.

Větší šance si však zase připravili oni. Hlavička zblízka ještě letěla mimo bránu hájenou tentokrát zkušeným Tesařem, ale v 70. minutě se trefil střídající kanonýr Snop a stanovil konečný účet.

Zastavme se ještě u žlutých karet, sudí Stumpf udělil jen dvě, obě hostům.

Doksy - Sokoleč 0:3 (0:2). Branky: 20. a 38. Provazník, 70. Snop. Rozhodčí: Stumpf. Diváků: 100.