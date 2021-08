Kromě zápasu Braškov – Švermov, který jsme sledovali podrobně, se rozjela celá kladensko-rakovnická skupina fotbalové I. B třídy. Nejvíc tady překvapil výkon Velkého Přítočna, ale připomenout musíme i kulišárnu bývalého ligového hráče Václava Kaliny proti Lánům.

SK Velké Přítočno | Foto: SK Velké Přítočno

Klobuky už pár let patří k lepším týmům I. B třídy. Už loni ale na úvod ročníku vyzkratovaly s Vinařicemi a to samé v bleděmodrém předvedly v sobotu dopoledne ve Velkém Přítočně. To pod vedením bývalého spoluhráče Petra Šilera udělalo dobrou přípravu a chce zapomenout na nepovedeném minulé ročníky. Výhra 6:0 ukazuje, že tým vykročil správnou cestou. Jasno bylo už v poločase (4:0), hrdinou mače pak byl Lukáš Popelka, autor hattricku.