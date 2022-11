Po pátečním dešti to vypadalo, že se v Libušíně nebude moci hrát. Na hřišti byly louže, ale dorostenci a náhradníci se pustili do díla a speciálním luxem hřiště připravili tak, aby se slušná návštěva 130 diváků mohla bavit dobrým fotbalem. Což se také stalo. Hostující svěřenci ex-ligisty Jiřího Jeslínka staršího, na střídačce pořádně divokého, se po vyrovnaném úvodu dostali do tlaku, jenže první dvě velké šance mu parádními reflexivními zákroky překazil brankář Poráčanin.