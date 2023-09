Tři góly prý nedal Jan Blanda v chlapech nikdy, přitom je mu je už třiatřicet let. Ale…

Ve Slaném byli lepší hosté z Klecan, ale postihla je známá fotbalová nemoc, která občas zasáhne každého. Byla to bolest v koncovce, protože hosté by nedali gól asi ani do půlnoci, jak se říká. Třeba kanonýr Hrdina, jindy téměř neomylný. Měl několik tutovek, ale buď vyhořel na Marešovi, nebo pálil mimo.