Oba trenéři nadále hrají a Tomáš Marek byl v tomhle ohledu nejzajímavější postavou utkání, protože ještě na podzim bojoval za tábor Hostouně, zatímco v zimě přesedlal na švermovského oře, který po ním hlasitě řechtá a zařadil se k lepším mužstvům soutěže.

Také tentokrát byl výhře blíž než protivník, vytvořil si zejména po přestávce více šancí.

Narozeniny legendy kazil Libušín jen do půle, pak přece jen Tatran zdolal

Už v první půli ale potěšil diváky trestňák Kotoučka, krásný rohlíček přes zeď však skončil na boční síti. "Ve čtvrtek to piloval na tréninku, umí to nádherně obalit a trefil jich osm z deseti. V zápase mu bohužel kousíček chyběl, ale byl to fotbalově asi nejlepší moment zápasu," mínil domácí lodivod David Nedvěd.

Tomu citelně scházel nemocný kanonýr Oliver Vaněk, s ním v sestavě by prý Švermov nějaký gól dal. Mohl i tak, ale zmíněný Tomáš Marek v šanci těsně minul, dvakrát byl v dobré pozici také Novák. Hostouňský brankář však odolal a hosté si k letišti odvezli bodík.