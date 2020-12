Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpověděl trenér Sokola Braškov Dan Míčka.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Už se moc na začátek soutěže těšíme. Myslím si, že i kluci přivítají začít brzy hrát zápasy, o to lépe, že půjde o body do tabulky. Snad bude i vhodné počasí a vyhnou se nám zranění.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Podle mne je konec února vzhledem k dohrávkám a plánovanému celému jaru pro naše soutěže dobrý termín. A co se týká vložených střed, každý, koho znám, raději hraje zápasy, než aby trénoval. S poskládáním týmu např. v souvislosti se zaměstnáním strach nemám.

Už máte nějaký plán přípravy?

Do konce se roku se chceme minimálně jednou týdně scházet, každý potřebuje hlavně díky rozvolnění vládních opatření fungovat doma pro rodinu. Začátek přípravy plánujeme na polovinu ledna, očekávám šestitýdenní blok přípravy s třemi tréninky v týdnu.

Pracujete i na posilách, představíte nějaké?

K posilám se vyjádřím, až se nějaké potvrdí na sto procent.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Žádné signály k odchodům zatím nemáme, ale vzhledem k tomu, že se začínáme teprve znovu scházet, budu to hlavně s těmi staršími hráči ještě probírat. Ale co mám zkušenost z jarní pauzy, naopak mne všichni mile překvapili, a přišli na fotbal natěšeni.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Těšíme se velice. Začátek tohoto ročníku nám vyšel, chceme hlavně výsledkově navázat na minulé zápasy, a mít co nejdříve klid dobrým umístěním v tabulce. Závěrem bych chtěl všem popřát pohodové svátky a úspěšný vstup do nového roku, a ať je fotbal hlavně zábavou.