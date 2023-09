Ale Vestec měl také svoje šance, a když přežil další tutovky Slabého a Dudy, tak udeřil sám. Máče trefil merunu z vána dokonale do šibenice a zase bylo o co hrát. A ač se Vokoun snažil co to šlo, přece jen ho opět Máče v 84. minutě překonal podruhé. Zase byl po standardce první u odraženého míče a koníčkem ho poslal do brány.

"S velmi kvalitním protivníkem bod bereme a je spravedlivý, protože šancí měly oba týmy zhruba stejně. Ale když vedeme 2:0, je škoda, že už jsme to neudrželi," mrzelo trochu kouče Kladna B Radka Dudu.

SK Kladno B - Vestec 2:2 (10). Branky: 10. Král, 51. Duda - 59. a 84. Máče. Rozhodčí: Fejfar. Diváků: 90.