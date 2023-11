Mladí Kladeňáci pálili hlavně do tyčí, bod putoval do Prčic(e)

Do tabulky si připsali jen bod za remízu, to fotbalisty SK Kladno B po duelu I. A třídy se Sedlecem-Prčicí trochu mrzelo. Trenér Radek Duda byl ale rád, že hlavně hráli dobrý fotbal. „To je u mladých to hlavní, aby bylo znát, že se zlepšují a že trénink někam vede,“ řekl.

SK Kladno B - Spartak Příbram 1:1 / 1.A. tř. / 21. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera