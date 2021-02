„Já o anketě ani nevěděl, ale je fajn, že nám tolik lidí přálo. Asi hlasovali hráči a další lidé, kteří se kolem fotbalu ve Lhotě motají. Možná i mládež, té máme hodně,“ říká předseda SK Lhota Ivan Horák.

On ani další členové vedení letos v zimě s kádrem vůbec nehýbali. Jakoby tušili, že rozjezd fotbalových soutěží bude kvůli koronaviru v nedohlednu.

„Dospělé má na starosti trenér Šalamoun a je s nimi v kontaktu online, ale mě mrzí víc děti. Máme jich v klubu 160, obsazené všechny kategorie a nemohou nic dělat. Teď to vypadalo nadějně, ale bohužel, zase se nic nesmí,“ lituje Horák.

Lhota je skutečně ukázkou výborně pracujícího klubu s mládeží, za poslední roky se tady v tomhle ohledu mnohé posunulo dopředu.

Klub se zajímá také o změny v podnebí českého fotbalu poté, co skončil místopředseda FAČR Roman Berbr. Jednou z tváří, která bude kandidovat do nového výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Kladno je i bývalý trenér A mužstva, zkušený odborník Petr Cais.

„Měl zájem a SK Lhota ho nominovala,“ potvrdil Deníku Ivan Horák.

Ten aktuálně jako důchodce rehabilituje po složité operaci kloubu a radost mu dělá i klub jeho srdce – pražská Sparta.

Její věrný fanoušek přitom moc nevítal příchod Pavla Vrby na trenérskou sesli týmu z Letné. „Překvapilo mě to, spíše jsem to viděl, že půjde do Baníku. Na úvod dvakrát vyhrál, ale dostat pět branek za dva zápasy je skutečně moc,“ dodal s úsměvem předseda SK Lhota.

Aktuálně probíhá anketa Deníku o nejoblíbenější klub I. A třídy - pomohou fanoušci třem zástupcům Kladenska Libušínu, Doksům či Velké Dobré? Odměnou je celostránkový článek na stránkách Deníku.