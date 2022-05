Začátek byl z obou stran velmi vlažný, až téměř v chůzi. Hostouň spoléhala na dlouhé balony za obranu na nabíhajícího Zahranychnyyho, nicméně většina pokusů skončila zdviženým praporkem pomezního. Po hezké kombinaci středem hřiště, kdy si posila z A týmu Zahranychnyy a Bureš vyměnili balon, musel Doubrava poprvé zasahovat a nutno říct, že to byl parádní zákrok.

Naopak Mšečtí hrozili ze standardních situací a po odražených balonech se dostali i k několika zakončením, která však končila vysoko nad anebo mimo bránu Petroviče. První vážná šance přišla asi v 10. minutě, kdy se po rohu Bureše nejvýše vyšplhal obrovitý Kosík, avšak nastřelil pouze břevno.

Změnu skóre přinesla až kombinace u lajny, kterou odstartovala stálice Hostouně Martin Hlava. Ve vápně našel dobře postaveného Bureše, který nedal Doubravovi šanci a poslal Hostouň do vedení. Do konce poločasu stojí za zmínku ještě pokus Zahranychnyyho z přímého kopu, který na dvakrát Doubrava zlikvidoval.

Do druhé půle vstupovala Hostouň s cílem co nejdříve navýšit skóre, aby se neopakoval zápas v Lubné. Proti byli právě hráči Mšece, kteří cítili šanci se zápasem něco udělat. Opět hrozili spíše ze standardních situací, nebo odražených balonů, ale Petroviče ohrozit nedokázali. Hostouňským však zatrnulo, když váhavou rozehrávkou zadělal Petrovič na infarktové vteřiny. Přímo na brankové čáře se dostal do souboje o balon s dotírajícím Kapkem. Pro Petroviče i Hostouň dopadlo vše dobře, jelikož balon ze souboje vypadl mimo bránu a gólman ho ještě rozehrál.

Hostouň vzniklé brejkové situace nedokázala využít, zejména Zahranychnyy měl v zápase smůlu a jeho pokusy nenašly cíl.

Vytoužený klid přinesl v 72 minutě až stoper Motlík. Zahranychnyy se ujal rohové kopu a přesně našel Motlíkovu hlavu. Stačilo dalších 5 minut a Zahranychnyy se opět ujal rohového kopu, avšak z druhé strany hřiště. Měnil se i střelec branky. Tentokrát mířil Kosík přesně a nejenže upravil na 3:0 a stanovil tak konečné skóre, ale připsal si i první branku v dresu Sokola Hostouň.

Z poslední rozehrávky ze středových kruhů vyzkoušel Kapek pozornost Petroviče a sám prohlásil, že to je snad jejich první střela na bránu. Zbytek zápasu se dohrával na polovině Mšece, která si nedokázala poradit s presinkem Hostouně.

V závěru Doubrava ještě zlikvidoval střelu Bureše a únik Zahranychnyyho.

"V současné době bojujeme s velkou marodkou, ještě deset minut před zahájením zápasu jsme museli udělat změnu v základní sestavě. Zápas jsme začali tlakem, který však brzdilo naše časté postavení v ofsajdu," začal svoje hodnocení trenér Hostouně Petr Študent, podle něhož měl jeho tým míč více na kopačkách, ale chyběl větší pohyb a nabídka. "Do poločasu jsme se však dostali do vedení. Místo toho, abychom uběhali soupeře, přizpůsobili jsme se pomalému tempu zápasu. Uklidnily nás až dva krásně kopnuté rohové kopy a gólová zakončení hlavou. Soupeře bych chtěl pochválit za nasazení a bojovnost po celý zápas, nedal nám nic zadarmo. Mám radost, že jsme mohli dát šanci opět naším dorostencům," dodal Petr Študent, jehož tým čeká ve středu důležitá dohrávka s béčkem Kladno (18).

