Tatran měl s nedostatkem hráčů dlouhodobě problémy. Třeba i kvůli tomu, že dvojice bratrů Benešů se prosazuje i v rozhodcovském řemesle a pískání u nich má přednost. K tomu se přidal odchod velezkušeného Jana Vrábíka zpět do Kněževsi. Na tom celá hra rezervy hodně stála, pomáhal trenéru Václavu Eckovi i s výchovou mladých.

„Teď je to celé špatně, proto se klub rozhodl, že béčko přihlásí jen do okresního přeboru. Máme dost mladých kluků a pro ně bude lepší přechod do dospělého fotbalu v přeboru. Musí se ještě učit a byli bychom rádi, kdyby se toho ujali naši zkušenější hráči, jimž se také někdo věnoval, když byli mladí. Tuhle zodpovědnost ke klubu po nich chceme,“ naznačil sekretář Tatranu David Svoboda, že další exodus hráčů klub povolovat nechce.

Se zmíněnou Kněževsí, kam se právě Vrábík vrátil, chystal Tatran sloučení. Klub by býval hrál své zápasy pod hlavičkou Tatranu, ale v Kněževsi. Ta si nakonec vše rozmyslela. „Mysleli jsme, že si pomůžeme navzájem, dokonce už jsme spolu trénovali. Ale Kněževes si vše rozmyslela a místo toho začala přemlouvat naše hráče, aby tam hráli. Ty nepustíme, určitě ne teď. Buď budou hrát za nás, nebo nikde,“ sdělil jasně Svoboda.

Mšec: radost i obavy

Mšec sice po postupu toužila, ale když dostal předseda klubu Roman Rosenbaum v sobotu nabídku a musel do nedělního poledne nahlásit konečný verdikt, rozhodoval se. „Čas pokročil a co bylo před rokem, už ne všechno platí. Hráči jsou starší, jejich touha po postupu není tak markantní. Pro některé už fotbal není prioritou,“ konstatoval Rosenbaum, který narychlo vše probral s kolegy, a nakonec přece jen na postup kývl.

Teď mu začne šichta. Musí přesvědčit současné hráče, aby je fotbal zase bavil jako dřív. Aby i v době léta, kdy nejsou velká zdravotní omezení, věnovali čas nejen rodinám, ale i tréninku. A případně zkusit sehnat nějaké posily. „To bude ale těžké, hráči nejsou. My jsme navíc na rozhraní okresů, daleko do Rakovníka, Kladna i Slaného,“ připomíná polohu městyse Mšece, který kdyby neexistoval, musela by si ho mužská populace vymyslet. Hlavně díky chmelnicím – pochopitelně.

Rosenbaum také musí rychle zajistit zápasovou přípravu. Původně plánoval jen účast v okresním poháru, tu teď naopak odvolal a hledá soky, kteří jeho partu připraví na B třídu.

Z celkového pohledu je Mšec za B třídu ráda, na Kladensko a Slánsko to má většinou blíž. Navíc když kopala krajskou soutěž naposledy, byla čtvrtá. A jen kvůli hromadnému exodu hráčů tehdy zamířila dobrovolně do okresu. Rádi budou za změnu i na Kladensku, mají to sem blíž než do Rakovníka. A třeba pro Jedomělice je souboj se Mšecí derby se vším všudy, leží za kopcem. „Nabízí se to, také klubové barvy máme stejné (žlutá a modrá). A je paradoxní, že jsme dostali číslo po Tatranu a zřejmě začneme B třídu právě proti nim,“ usmál se Roman Rosenbaum s tím, že bát se konkurence ve vyšší soutěži nebude. „Bude to vyšší kvalita, ale ono to nějak dopadne.“