Domácí na malé umělce nehráli špatně, nastřelili dvě tyčky (hosté zase břevno), ale nejblíž k vyrovnání měli při další penaltě, kterou rozhodčí Kabourek odpískal za secvaknutí Kotoučka.

Opět se k ní postavil El-Mokhtary, jenže tentokrát už si ho Doubrava vychutnal. „Byl to rozhodující moment zápasu, tady jsme měli vyrovnat. Možná jsem tam už měl poslat jiného střelce, jenže tohle se prostě stane. Younese to moc mrzelo,“ říkal po utkání trenér Švermova David Nedvěd.

Spokojenější tak měl být jeho protějšek Radim Suchánek, zvlášť když zkušený Říčka jeho partu uklidnil třetí brankou.

Ale emoce plály stále víc, až do konce. Hosty štvaly už odpískané penalty, pak také zranění Trýba (koleno), v závěru i gólmana Doubravy (po středu s vlastním stoperem má čtyři štychy na hlavě) a L. Skoupého. A mezi lavičkami to pak hodně vřelo.

„Rozumím tomu, že se někdo může zlobit, ale proč nadává nám všem a ještě slovy, která nemohu ani opakovat?!“ zlobil se na Radima Suchánka mladší kolega Nedvěd a dodal: „Řekl mi, že až budu mít odtrénováno tolik co on, mohu něco říkat. Já mu jeho zkušenosti neupírám, znám se dobře i s jeho synem, ale přesto si myslím, že takhle by se chovat neměl ani v tak vypjatých chvílích,“ myslí si David Nedvěd, zároveň předseda Baníku Švermov.

Radim Suchánek přiznal, že byl hodně rozzloben, ale prý měl důvod. „Jak může někdo odsouhlasit Švermovu první hřiště na umělce, která nemá vůbec povolené rozměry, určitě ne na šířku?! Přitom já se byl podívat na jejich normálním hřišti a sice bylo mokré, ale rozhodně se na něm hrát dalo. Takhle jen ohrožujeme zdraví hráčů, my přišli o tři,“ hněval se trenérský doyen.

K výčitkám přidal i podle něj jednu zcela nesmyslně odpískanou penaltu a zranění brankáře Doubravy. „Našeho stopera na něj strčil domácí hráč a rozhodčí? Dá žlutou našemu hráči za ohrožování spoluhráče, ale kope se od naší brány. Co si o tom mám myslet?“ dodal naštvaný trenér, kterého aspoň potěšili jeho hráči. „Za bojovnost musím pochválit všechny, speciální pochvalu dám Trýbovi a brankáři Doubravovi,“ dodal Radim Suchánek.

Švermov – Mšec 1:3 (1:2). Branky: 9. El Mokhtary (pen.) - 18. J. Kapek, 31. Hankocy, 72. Říčka. Rozhodčí: Kabourek. Diváků: 80.