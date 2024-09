Slánskému béčku pomohly trefy vždy po začátku poločasu. V to prvním Volek uvolnil na straně Dudu a letní posila z Kladna parádně přehodila brankáře Nerada. V nástupu do druhého poločasu zase zkušený Volek z rohu vápna krásně obstřelil Nerada a Slaný vedlo 2:0. Když další letní posila Novák po závaru vstřelil svůj první gól v dresu Slaného, vypadalo to, že se domácím nemůže nic stát, ale opak byl pravdou.