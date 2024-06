Hlavně do poločasu hrály Doksy velmi dobře. Bleskově šly do vedení, když míč dostal do uličky fofrník Sekanina a v sólu nezaváhal. Pak obral u lajny Mertlík o míč brankáře, z nulového úhlu trefoval kasu, ale mířil jen do tyčky. Aby se to nepletlo, o deset minut později trefil tyčku zase.

Místo toho hosté hrubě chybovali v poslední minutě poločasu, nepokryli standardku z půlky a Horváth vyrovnal.

Ve druhé části ale hosté opět hráli aktivně a po nádherné ráně Mertlíka z trestňáku téměř ze 30 metrů šli opět do vedení (79.). V 84. minutě o něj ale přišli, když Zimmermann uklouzl a Štěpnička pohodlně vyrovnal.

Ale další šance už domácí hosté nepovolili a sami naopak mohli ještě jednou skórovat. Pokus Škváry mladšího ale vyčapal gólman a pak mu pomohli na čáře stojící obránci.

„Kluci hráli velmi dobře a jsem rád, že jsme odmítli různé řeči kolem, jak se k zápasu postavíme. Stejně naplno budeme hrát i proti Mnichovu Hradišti v posledním kole,“ slibuje trenér Martin Škvára, jehož mrzely jen dvě chyby v závěrech poločasů. „Mohli jsme si odvézt tři body, ale bereme i ten jeden,“ dodal.

Průhonice – Doksy 2:2 (1:1). Branky: 45. Horváth, 84. Štěpnička – 5. Sekanina, 79. Mertlík. Rozhodčí: Štěpnička. Diváků: 140.

Doksy: Švarc – Samek (77. Steckovič), Zimerman, Černý, Pešička – Matějka, Steinbach, Nesládek (48. Čampulka), Mertlík – Škvára (85. Doležal), Sekanina.