Souboj dřívějšího hegemona I. B třídy se současným vyzněl jasně pro hostující fotbalisty Tuchoměřic, kteří Zavidovu nedali na jeho hřišti před skvělou návštěvou 250 diváků žádnou šanci a po výhře 4:0 suverénně kralují celé soutěži. Z dalších zápasů čarodějnického 22. kola bavil hlavně ten v Lánech, ale fajn body vydřeli i kluci od roztockého jazzu. Že by tam B třída zůstala v i další sezoně?

I. B třída: Švermov (v tmavém) vyhrál na Tatranu Rakovník jasně 3:0. Tady útočí kapitán Vydra | Foto: Vladislav Lukáš

Zavidov bez Korčáka odolával silnému sokovi jen ztěží. Kdyby aspoň Kučera dal první šanci, ale to se nestalo a hosté hned z brejku ex-sparťanem Jeslínkem otevřeli skóre. Vyrovnat mohl před skvělou návštěvou (lidé přišli i na čarodějnice) Neveďal, jenž obstřelil gólmana, ale s ním i tyčku. Nicméně Tuchoměřice měly šancí daleko víc, nedávaly je, ale postupně některé ano, až se skóre zastavilo na cifře 0:4.

"Na hru soupeře se dobře koukalo. My se sice snažili, hlavně to bylo o co nejlepší obraně, ale nestačilo to. V tomhle ohledu chyběl Korčák dost, protože umí vepředu podržet míč, takhle se nám to moc nevedlo. Každopádně jestli Tuchoměřice postoupí, tak si myslím, že problémy v A třídě mít nebudou," řekl domácí lodivod Daniel Devera.

Hned za zmíněnými Tuchoměřicemi se vyhřívá na druhém místě Libušín. Po dietní výhře 1:0 ve Lhotě má Baník ztrátu na prvního devět bodů a na třetího pro změnu náskok devíti bodů.

Co bylo v derby zajímavé? Lhota zase ukázala, že se na jaře zlepšila, když si tedy odmyslíme mače s Roztoky a Tatranem, ty se jí nevyvedly. Teď nebyla daleko, aby zastavila spanilou jízdu Libušína. Po změně stran sice uhlídala centr své někdejší opory Marouška (hrál velmi dobře), ale míč se dostal k Pucholtovi, ten obloučkem rozběhl Křenka a jeho vysoká hlavička přeletěla vybíhajícího brankáře Pejšu. Byl to rozhodující gól.

„Vyhráli jsme asi zaslouženě, ale výkon nebyl tak dobrý jako v předešlých zápasech i proto, že chyběl Hrubý a pak se zranil také Volf. Lhotu však musím pochválit, mile mě překvapila, až tedy na ten trávník. Býval tam výborný, to už neplatí,“ komentoval hrající trenér Libušína Jiří Veselý.

Ještě nedávno druhý Braškov na jaře klopýtá a ani výkon proti Mšeci oznámkovaný remízou 1:1 nebyl ideální. Hosté dokonce dlouho vedli po gólu J. Kapka ze standardky. Ke konci ale Braškov z penalty vyrovnal, když sudí pískl zákrok brankáře Doubravy na unikajícího Krovozu a Brodský se z puntíku nemýlil. „Nehráli jsme nic extra, ale vyhrát jsme mohli. Další penaltu už za podle mne jasnější zákrok na Kodriju rozhodčí nepískl, neproměnili jsme ani naše závary. Nicméně přizpůsobili jsme se hře hostů a remíza je tedy asi zasloužená,“ hodnotil domácí trenér Martin Šalamoun.

Asi nejlepší a nejrušnější zápas kola se hrál v Lánech, kde domácí splnili, co si předsevzali a třetí mužstvo tabulky porazili. Bylo to ovšem těsné, 3:2, a zlomové góly dával ze stopera předělaný a v koncovce v poslední době hodně úspěšný Jaroslav Mušálek. Aby to bylo ještě zajímavější, u plotu se poprali lidé z obou táborů. Prostě správná vesnická tancovačka s tím, že si všichni nakonec podali ruce a uznali, že tohle k fotbalu úplně nepatří.

Co se týče zápasu jako takového, první slovo měl mladičký Jan Burger, který se střídá s bráchou Jakubem v základní sestavě a nyní svůj start ozdobil premiérovou brankou mezi muži: gratulujeme! Na jeho trefu, kterou mu připravil Milan Petr, ale hosté brzy odpověděli Volfem z penalty, která byla jasná i podle domácích.

Přesto hosté poločas prohráli, těsně před koncem se poprvé prosadil Mušálek, opět po akci Petra. Trenér Vraného David Cimrman reagoval jednoznačně, v první půli sedícího kanonýra Kubíka (po nemoci se necítil) vyslal na plac a sniper hned vyrovnal. Rozhodl teprve další zásah Mušálka z 66. minuty. Ale nemuselo to tak být. Ze spousty šancí na obou stranách vybíráme tu úplně poslední, kdy Jaráb stejně jako v minulém kole hlavičkoval v poslední minutě na zadní tyči, ale zatímco proti Braškovu vstřelil vítězný gól, tentokrát se míč odrazil od země do břevna.

„Štěstí jsme si vybrali minulý týden, ale jinak to byl dobrý fotbal se spoustou šancí, k tomu svítilo sluníčko, ještě se nám to popralo, takže zajímavé,“ usmíval se trenér Vraného David Cimrman.

Milan Petr byl rád, že před velkým derby ve Mšeci jeho parta zabrala a blíží se pozicím, na které patří. "Byl to velmi dobrý fotbal z obou stran. Hosté chtěli hrát, my také, a tak šance střídala šanci. Trochu to pokazil ten incident, ale vše se pak uklidnilo. Za výhru jsme ohromně rádi, Vraný bylo silným protivníkem," doplnil.

Jednoznačný byl zápas Tatranu Rakovník se Švermovem. Oslabenou sestavu domácích potrestali během 17 minut první části Vaněk a dvakrát hbitý Kotouček (krásný byl jeho dalekonosný lob) a Baník si už třígólový náskok pohlídal. Prožívá svoje nejpovedenější období v I. B třídě a trenér David Nedvěd dal možnost i mladičkým hráčům: Frühauf dostává šanci pravidelně, teď si kopli také Cipl a A. Nedvěd. „Mladí nám dělají radost i v dorostu, v Příbrami vyhrál tým (sdružený s Hostouní) vedení Tomášem Markem a Petrem Trappem 4:0 a je na jaře v krajském přeboru nejlepší. Co se týče A týmu, tam mohu říci jen to, že Tatran byl asi nejslabším protivníkem, se kterým jsme na jaře hráli,“ hodnotil David Nedvěd.

Na jaře se pod vedením nového kouče Petra Čáslavského hodně zlepšily Roztoky a po dalším bojovném výkonu zlomily opravdu hodně mladičkou sestavu Hostouně, kde mnozí kluci v mužích debutovali. Drželi se statečně, ale domácí je nakonec zlomili na přelomu poslední desetiminutovky, kdy se krátce po sobě prosadili Nejedlý a Makram.

"Zápas nám sedl. Už v první půli jsme dali tyčku, na začátku druhé části ale hosté byli lepší, tam nás hodně moc podržel při dvou tutovkách brankář Hůla. Díky tomu jsme to ke konci mohli překlopit na naši stranu," těšilo kapitána Roztok Michala Čermáka, který však o záchraně mluvit nechce. "My to máme jasně nastaveno tak, že půjdeme zápas od zápasu," hlásí.

Kaňkou kola je neúčast Lubné na zápase ve Hředlích. Hosté už s předstihem nahlásili, že mají příliš velkou marodku a sestavu na utkání nedají dohromady. To samé se stalo v úvodu jara Mšeci, snad se z toho nestane zvyk.