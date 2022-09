Hodně důležitého se stalo v rozmezí 25. - 30. minuty. Hřebeč nejprve slavila, když téměř z třiceti metrů natáhl netradiční střelec Melichar a trefil nádherně šibenici – brankář Skalák se ani nesnažil zasáhnout. „Gól roku,“ ne?“ smál se manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Vzápětí však hosté přišli o Pinkase, který během chvilky chytil dvě zbytečné žluté karty a sudí Trumpus ho poslal do sprch.

Toho mohly Tuchlovice využít a poté, co vstřebaly šok z inkasovaného gólu, se ve druhém poločase jaly dobývat bránu Jiřího Zajíčka, který kvůli zranění rok nechytal a teď potřetí za týden. Poprvé udržel čisté konto a hlavně díky němu, jeho klidu, ale i ráznosti při závarech hosté náskok udrželi.

Tuchlovice byly přitom párkrát blízko. Hlavně při trestňáku obávaného šutéra Procházky se Zajíček zpotil, jednou mu pomohla při Brnovjákově střele tyčka.

Domácí se také ocitli při šancích pětkrát v ofsajdu, což nesli s blížícím se koncem oni i jejich fanoušci hodně nelibě. Přes nervózní vsuvky byl ale konec zápasu sportovní, hráči si podali ruce a šli se koupat. Teplá prý ještě v Tuchlovicích teče…

Jeden z hostujících hrdinů Jiří Zajíček zářil spokojeností nejen kvůli výsledku. „Je to radost, vždyť jsem se vrátil do brány téměř přesně po roce. Radost je možná i dvojitá, protože jsme hráli dlouhé oslabení a bylo to o morálu,“ prohlásil sympatický chlapík, který je ve Hřebči už 12 let, ale přiznal, že v Tuchlovicích vyhrál teprve podruhé. „Domácí jsou šikovní, do rychlosti, hrají brejkový fotbal. Hodně jim pomohl Franta Sedláček, co byl u nás,“ myslí si Zajíček a vůbec se netrápí tím, co bude až se uzdraví jeho kolega Petr Kabele. „Máme s Petrem super vztah a tohle rozhodne Míra (trenér Novák). Já už mám svoje odchytáno,“ dodal s úsměvem Jiří Zajíček.

Domácí Miroslav Supáček byl zasmušilý, úvod sezony si namaloval jinak. Minule ztráta vedení 2:0 v Sokolči, teď domácí porážka. „Hrajeme o padáka,“ maluje trochu čerty na zeď, ale má pravdu, že mužstvo musí zabrat. „Dneska nám chyběl hlavně gól, který bychom při aktuální konstelaci nedali asi ani za dva dny. Přitom jsme začali dobře, dvěma gólovkami, ale pak nás zmrazil ten krásný gól. A i když soupeř neměl nějaké hráče a šel do deseti, pořád má hodně kvalitních fotbalistů,“ řekl trenér Tuchlovic, jehož mrzel druhý poločas. „Tak jsme hráli slušně, šance jsme si vytvořili, ale buď jsme dali tyčku, nebo zasáhl brankář, nebo byl ofsajd. Asi se tam na té hraně nějak blbě pohybujeme,“ usmál se trenér.

Tuchlovice – Hřebeč 0:1 (0:1). Branka: 30. Melichar. Rozhodčí: Trumpus. Diváků: 150.