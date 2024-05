Bez Abrhama a dalších Slavoj bez šance

Slavoj sice odjel do Dobrovíze naladěn třemi výhrami za sebou, ale teď ho čekal trochu jiný level. Dobrovíz po klopotném začátku jara zase šlape a ukázala to i tentokrát. Vysoký střelec Racocha překonal Kolumbiče dvakrát už do přestávky, po ní připojili góly do kladenské sítě Karfík a Weiss. Hosté oslabeni o svého nejlepšího hráče v poli Abrhama (nemoc) nic nezabalili, sympaticky makali až do konce a odměnou jim byly góly Novotného a Vaška. „Zápas měli domácí jednoznačně pod kontrolou. My měli absence, takže do zápasu naskočili kluci z B týmu včetně mě a nebyl z toho nějaký propadák. 4:2 není výsledek, za který se stydíme, soustředíme se na další zápasy. Tabulka je velmi vyrovnaná a my nechceme sestoupit,“ hlásí odhodlaně předseda Slavoje Petr Kovář.

Vraný dojelo na moře absencí

Také zápas v Hostouni ovlivnily absence, Vranému totiž vypadlo šest hráčů základu včetně nejlepšího střelce soutěže Kubíka, výborného zadáka Sirůčka, důrazného Dandy st. a kapitána Fedrhance. „Dva tři lidi v sestavě nějak nahradíte, ale šest je opravdu moc. Není to výmluva, prostě fakt. A my i tak měli aspoň bod uhrát, Hostouň byla nejslabším protivníkem, s nímž jsme hráli, ale my podali nemastný-neslaný výkon. Hlavně po přestávce,“ mrzelo trenéra Vraného Davida Cimrmana.

Hostouňské béčko šlo do vedení nádhernou brankou Dominika Feichtingera. Motlík si na něj po vysunutí počkal, nabil mu na vápno a útočník životní ranou o břevno vstřelil pro něj určitě nezapomenutelný gól. Po rohu ještě vyrovnal mladý Danda hlavou, ale v další šanci vychytal Nováka domácí brankář Ondrejička a jeho tým udeřil podruhé. Tentokrát se Motlík zorientoval ve vápně, obešel obránce a obstřelil gólmana Pražáka.

Ve druhé části se sice Vraný snažilo, drželo míč, ale velkou šanci si už nevytvořilo a střely jeho hráči posílali pánu bohu do kanceláře.

„Po propadáku ve Lhotě jsem hlavně za mladé kluky rád, že se vyhrálo, minule z toho byli přepadlí. Přitom jsme měli také absence a mladičkou sestavu, třeba dorostenec Arslan Yerlanuly hrál vůbec poprvé v chlapech a zvládl to bez jediné chyby úplně s přehledem. Ve druhé části jsme soupeře už do ničeho nepustili, toho si také cením,“ komentovala zápas domácí legenda František Motlík.

Hostující David Cimrman byl zklamán a bojí se, že ani další domácí zápas s Lány pro jeho tým nebude vzhledem absencím jednoduchý. „Vypadá to, že se nikdo neuzdraví, uvidíme. Jsme čtyři body od sestupu, dobře to víme,“ konstatoval nevesele.