Návštěva kola, 250 diváků, byla zvědava na derby ve Hřebči. Tuchlovice tady proti zkušenému domácímu týmu nasadily hlavně mladé hráče a zkušenější domácí celek, byť i on má dost citelné absence, byl po pětizápasové vítězné sérii rozhodně v pozici favorita. Dlouho ale branku veterána Šimka dobýval marně. Hosté navíc velmi dobře bránili a nepouštěli domácí k žádným velkým šancím.

Hřebeč tak už v půli dvakrát střídala, vyměnila křídla, a s čerstvými Obradovičem a Červeným se postupně přece jen do tlaku dostala. V 64. minutě se míč po centru snesl k nohám Nováka, ten si ho zpracoval a poprvé zavěsil. Tuchlovice pak hru více otevřely, jenže šance měli hlavně domácí. Šimek zářil, Nováka vychytal jako hokejový brankář lapačkou, náladu zkazil také Červenému. Naděje hostů držel do 87. minuty, kdy ho opět po podobné akci překonal střelec Novák.

Teprve pak se mohli prosadit také červení, jenže brankář Zajíček gólovou hlavičku skvěle zneškodnil.

„Dlouho jsme nehráli dobře, a co prošlo, to pochytal Šimek. Po přestávce jsme už měli výraznější převahu a využili ji díky instinktu střeleckého zabijáka Nováka. Kvůli silnému větru to ale nebyl zrovna nadstandardní zápas,“ mínil domácí manažer Štěpán Sádecký.

Hostující asistent kouče Lukáš Hajník s ním souhlasil v tom, že do poločasu byl zápas vyrovnaný, pak už byla lepší Hřebeč. „Ale celé je to chybách a my nakonec dvě udělali. Což je škoda. Kluci bojovali jak se má, to bylo v pořádku, výborně zachytal Šimek, ale vepředu nám chybělo víc šancí,“ mrzelo bývalého ligového borce Kladna.