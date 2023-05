Už vážněji dodal, že zápas nebyl jednoduchý, a to zejména v první půli. „Měli jsme tam pár pěkných, ale nedotažených akcí, ale domácí šli po naší chybě sami na brankáře Kabeleho. Ten nás hodně podržel,“ chválil gólmana Sádecký.

Jeho tým pak šel do vedení poté, co využil svou největší zbraň – standardní situaci. Jablonský krásně zatočil merunu na Nováka a ten jí rybičkou poslal do sítě.

Ve druhé části pak už hosté zpřesnili hru a opanovali ji. Jablonský sice ještě dvě šance neproměnil, jenže pak se parádně prosmýkl do vápna Podaný a jeho centr letící rychlostí zhruba 100 km/hod. přímo uhodil do hlavy Pařízka – 0:2.

Slavoj hvězdu nakonec nasadil, ale ve šlágru stejně s Jedomělicemi padl

Novák poté soupeře dorazil. Nejdřív si na zadní tyči počkal, až k němu propadne prodloužený centr z rohu, a pak z penalty potrestal ruku domácích.

„Pro nás jsou to cenné body. Hlavně jsme k zápasu přistoupili jak jsme měli, a hráli dobrý fotbal. Bylo vidět, že kluci doléčili nějaké šrámy a nemoci, a měli do zápasu chuť, protože Spartak, i když je poslední, nehraje špatně, koneckonců před týdnem remizoval v Sokolči,“ připomněl Štěpán Sádecký.

Jeho tým nyní čekají rozehrané Poříčany a příští sobotu to bude pro Hřebeč slavnostní zápas. Přichystal totiž Den dětí, který začne po po dopoledním utkání ve 13 hodin atrakcemi pro děti, tombolou, pak tréninkem s Jakubem Podaným (15:00) a v 17:00 vše zakončí velký ohňostroj. „Dorazte všichni, těšíme se na vás. Bude spousta zábavy,“ slibuje Jozef Janík.

Sp. Příbram – Hřebeč 0:4 (0:1). Branky: 27., 63. a 69. Novák (třetí z PK), 55. Pařízek. Rozhodčí: Bydlák. Diváků: 100.