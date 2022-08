Ještě před dvěma měsíci dělily oba tým dvě soutěže, teď už kopou proti sobě. Kosoř sestoupila, ale tým zachovala, Slaný po postupu lehce kádr zkvalitnilo. I tak byla ale kvalita hostů hlavně do pauze znát. Víc kontrolovali míč a díky výborným plejerům jako jsou Stejskal, Slunéčko a hlavně ex-slávista Milan Černý drželi míč na kopačkách a měli šance. To ale i domácí, třeba Peška v poloze seďmo nedokázal dotlačit merunu z metru za čáru.

Když už rozhodčí dával píšťalku do úst, že foukne konec půle, prošel obraně domácích dlouhý nákop brankáře a Bujnovský vstřelil rozhodující branku.

Po pauze se Slaný zlepšilo, dostávalo se do více šancí a zejména Volek byl blízko vyrovnání, když nejprve mířil do tyče a odražený míč poslal vedle. Brankář Němčanský, který má prý ve Slaném maminku, tak nakonec udržel čisté konto a jeho tým získal cenné tři body. „O gól asi soupeř lepší byl, ale na šance jsme možná vyhráli my. Bohužel žádná nevyšla, ale Kosoř opravdu má hráče, kteří fotbal umí. I. A třída nám ukázala svou sílu, i když to jsme věděli už dopředu,“ hodnotil duel i protivníka trenér Slaného B Radim Vavroch.

Slaný B – Kosoř 0:1 (0:1). Branka: 45. Bujnovský. Rozhodčí: Remenec. Diváků: 125.