Hned o tři borce však přišel: právě Nádeníčka píchlo v lýtku už po půl hodině, kotník si silně poranil po faulu v závěru Herčík a nejhůř dopadl Říčka, který má zlomenou klíční kost a ještě komplikovaně.

„Příští týden máme navíc souběh s áčkem i dorostem, nevím, kdo bude hrát,“ hrozí se zápasu v Tuchoměřicích Radim Vavroch a marodům přeje brzké uzdravení.

Po nejlepším výkonu jara si Slaný připsalo cenný skalp prvního Chomutova

Trenér se hrozil také první půle nedělního zápasu. Pospíšil sice brzy otevřel skóre, ale pak domácí pálili jednu šanci za druhou. Góly začali dávat až po přestávce, když už herně tolik nedominovali. Dařilo se hlavně Dohnanskému a důležitější byl jeho druhý gól chvíli poté, co berounský Vopěnka snížil na 2:1. Nakonec se prosadil ještě Novotný a Slaný vyhrálo 4:1.

„Bylo neuvěřitelné, co kluci do přestávky zahodili. Paradoxně ve druhé části už jsme šancí tolik neměli, ale proměnili v podstatě všechny, co přišly. Beroun každopádně s mladými hráči vzdoroval dobře, nebyl to jednoduchý zápas,“ hlásil Radim Vavroch.

SK Slaný B – ČL-U Beroun 4:1 (1:0). Branky: 5. Pospíšil, 50. a 59. Dohnanský, 69. Novotný – 55. Vopěnka. Rozhodčí: Vlk. Diváků: 90.