Narozeniny legendy kazil Libušín jen do půle, pak přece jen Tatran zdolal

/FOTO, VIDEO/ V první půli to absolutně nevypadalo, že hraje druhý s předposledním, rakovnický Tatran totiž remizoval v I. B třídě na hřišti Baníku Libušín 2:2 - a to byl lepší. Domácí však nehodlali pokazit oslavu 75. narozenin jedné z největších ikon klubu Václava Součka a poté, co mu v poločase popřáli a předali pár dobrot a dres Baníčku, tak přece jen výsledek strhli na svou stranu.

I. B třída. Libušín (v červeném) potvrdil roli favorita a Tatran Rakovník přehrál 5:2. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Kanonýr Deníku Foto: Kanonýr Deníku: Kafka se vrátil do útoku a už střílí zase góly Po čtyřech letech ve Velvarech se loni vrátil do mateřského Kladna fotbalový talent… Přečíst článek > Ale jak už bylo předesláno, v první půli hrál lépe Tatran. Jeho zkušená osa Hájek, Husák, Vrána s velmi dobře hrajícím Dolákem dělala šance a hru držela většinou daleko od vlastní brány. Horší pro Tatran bylo, když se Libušín přece jen za půlku dostal, pak už bylo vidět, kde hosty tlačí bota. Neuhlídali dorážku Ondřeje Portužáka, který je svátečním střelcem a tak byl naoko pěkně naštvaný, když se dozvěděl, že manželka honila děcko a jeho gól neviděla. Ještě víc byli naštvaní jeho spoluhráči, kteří na sebe po gólu volali, že tohle je konečně nakopne, ale místo toho bum – a Tatran bleskově tečovanou střelou Husáka vyrovnal. Za chvíli dokonce vedl, když parádní ránu Vrány ještě Poráčanin vyrazil, ale Alexij doklepl neomylně. Stav 1:2 zase vydržel jen chvilku, žákovskou chybu hostů po odkopu gólmana Beneše potrestal rychlým lobem do opuštěné klece Maroušek. „Takhle hrozně jsme v sezoně ještě nehráli,“ zoufal si zkušený Ondřej Špalek v pauze. Na cestu za italským sluncem a hvězdami Serie A si Hřebeč přibalila jen bod Po ní ještě hosté trefili tyčku, ale postupně ztráceli glanc. Mizerně bránili standardky Marouška, který si ke gólu zapsal tři asistence! „Dneska náš jasně nejlepší hráč,“ chválil ho Lukáš Křenek, který dvěma trefami zápas zlomil. Mimochodem ta druhá byla jubilejní, byla stá v kariéře mezi muži! První padla po rohu a druhá po úniku s Marouškem, kdy mířil do prázdné. Na závěr si ještě udělal dobrou náladu Chlumský netradičně zaskakující v záloze. Také se prosadil po rohu. „Jsme strašně rozbití, několik hráčů nemohlo hrát a i mne strašně bolí kolena. Naštěstí jsme to nějak zvládli,“ ulevil si Lukáš Křenek. Béčko Kladna se dál tlačí na špičku A třídy, tříbodový import trefil Pospíšil Hostující Dominik Dolák dost zlobil obranu domácích, je hodně šikovný. Litoval, že jeho tým pokazil druhou půli. „Kdybychom hráli jako do přestávky, tedy ze dvou doteků do kapsy, mohli jsme je klidně i porazit. Místo toho hrajeme na sebe a kazíme,“ zlobil se uznal, že ani bránění standardek týmu nešlo. „Tohle je o osobní zodpovědnosti každého z nás. Navíc tam bylo ve druhé půli asi třicet standardek, přitom jsme často rozehrávali míč. Jenže ho ztratíme a pak… bylo otázkou času, kdy to tam padne,“ komentoval s tím, že ho zase doběhlo zdraví. „V páté minutě mi píchlo v noze, tak nevím, jak to se mnou bude. Škoda, cítil jsem se na hřišti dobře, ale zdraví je můj problém dlouhodobě,“ mrzí Dominika Doláka. Baník Libušín – Tatran Rakovník 5:2 (2:2). Branky: 16. O. Portužák, 33. Maroušek, 65. a 74. Křenek, 86. Chlumský - 17. Husák, 28. Alexij. Rozhodčí: Divilek (velmi dobrý). Diváků: 70.

