Nic takového se naštěstí nestalo. Kluci k Doks ukázali, že kopat do meruny umí, a byť nakonec skutečně u dna tabulky jsou, tak přece jen s třinácti body a v kontaktu s dalšímu mužstvy. Situace je rozhodně hratelná a spokojen je také trenér Martin Škvára, pro kterého je dokesský klub v podstatě součást rodiny. „Já a myslím, že také ostatní to bereme spíš jako úspěch. Předvídali nám katastrofu a my nestačili tak v jednom, dvou zápasech. Několikrát jsme zaplatili jakousi nováčkovskou daň, i když tohle úsloví nemám moc rád. Spíš jsme si to pokazili střeleckou neschopností, ať už to bylo s Kutnou Horou nebo i v některých dalších duelech,“ tvrdí Martin Škvára.

Podle něj bylo v silách jeho týmu urvat i 20 bodů, minimálně pak 17-18. Pak by byl ještě spokojenější. „Ale i takhle máme o co hrát a určitě budeme chtít kraj zachránit, byť ne za každou cenu. V A třídě jsme už protivníky moc znali, tady jsou všichni noví a baví nás to,“ říká sám bývalý dlouholetý hráč nejen Doks.

Klub ležící dva kilometry za lesem u Kladna se posouvaly herně s postupem podzimu. Přitom je drtila zranění a leckdy zásadních hráčů. A třeba Miroslav Balík, v A třídě s Alešem Nesládkem ničivý minomet útočné vozby, si skoro nekopl. Problémy se srdcem jsou navíc takového rázu, že musí s fotbalem skončit, nebo hrát na hodně nízké úrovni.

Ale ti, co jim vydrželo zdraví, kopali mnohdy dobře. Tradiční spolehnutí bylo na Samka, Chaloupku, Steckoviče, posila Galbavý hodně pomohl v útočné fázi, světlé chvíle měli synové slavných otců Havelka či právě Škvára junior. Cítit byli i další a konkrétně borci, kteří se ještě nedávno pohybovali spíše po okrese v dresu Vinařic (Dlouhý, Čampulka), si dělají pořád lepší a lepší jméno.

Doplňme ještě někdejšího krajního beka Radka Neumanna, jehož trenér Škvára využil jako defenzivní štít a měl šťastnou ruku, zvlášť když šel Neumann nahoru i fyzicky.

„Já bych nerad někoho vyzdvihoval nad ostatní, to nedělá dobrotu. Jak mě každý z kluků někdy pořádně nas.re, tak mě každý zase umí udělat radost svým přístupem, bojovností, zarputilostí. U Radka Neumanna udělám výjimku, protože přišel nejen výborný hráč, ale navíc pochopil, že musí fyzicky přidat a skvěle zapadl jako člověk do kabiny. Druhou výjimkou je pak brankář Pepa Švarc,“ připomněl Škvára ještě mladíčka mezi tyčemi, který vyrostl ve Družci, ale hlavně na Motorletu.

A přestože mají Doksy skvělé a zkušené brankářské duo Kieryk – Tesař, tak si Švarc, pro něhož je fotbal zatím náboženstvím, svou pozici našel a klub o jeho služby stojí nadále.

Že by tři kvalitní gólmani byli na poměrně malý klub přílišným luxusem? „Neřekl bych. Ti moji starší kluci jsou výborní, ale mají dost náročná povolání a nemohou chytat každý víkend. Kdyby nebyl Švarc, nakrásně se mohlo stát, že by šel dvakrát za podzim do brány Stéca (kapitán Steckovič),“ vysvětluje Martin Škvára.

Sám podzim nedotrénoval, od disciplinárky dostal stopku. Za kritiku rozhodčích při jasném zápase, v němž první Sokoleč nedala Doksům skoro naději. „Víte, já už pár trestů dostal a žádný neoprávněně, ať jsem si to v té chvíli připouštěl, nebo nikoliv. Nicméně tady i s odstupem času mohu prohlásit, že jsem byl trestán za nic. Že prý rozhodčí slyšel mou kritiku jeho osoby… Přitom já se bavil s asistentem. A výše trestu? Čtyři zápasy a pět tisíc pokutu jsem dostal jedině proto, že se jmenuju Škvára - víc k tomu říkat nebudu,“ mávne zklamaně rukou.

Na jaro je ovšem dobře naladěn. Nikdy neseděl s rukama v klíně, takže si pište, že má oslovené zajímavé posily, které skutečně pomohou. Jména neřekne, byl by blázen, ale roky se mluví třeba o Antonínu Holubovi z SK Kladno, které má po podzimu malou šanci na postup. „Pár hráčů máme rozjednaných a něco snad vyjde. Chtěl jsem hlavně kluky, kteří k nám zapadnou a pomohou na hřišti. Navíc pořád trénujeme a hned po Novém roce začneme znovu. Je pro nás výhra, že na mou nabídku slyšel Tomáš Procházka a začal pomáhat s kondiční přípravou, má ji skutečně zmáknutou. Kluci vědí, že je nečeká nic lehkého, upozornili jsme je na to, ale chtějí do toho jít a vědí, že jiná cesta k záchraně nepovede,“ dodal Martin Škvára.

Že by s Tomášem Procházkou nechali navozit borcům legendární filmový Pahorek, který nekousal ani Sean Connery? Kdepak, tady potřebují bojovníky zdravé a připravené.

Těžké to ale chlapci mít budou, ještěže mají pod taktovkou Jaroslava Tesaře v kabině pořád dobrou pohodu…