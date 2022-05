Přítočno se pere o záchranu, Braškov už míří do horních pater tabulky. To bylo vidět od první minuty. Brodský otevřel skóre už po jedenácti minutách a ve 26. minutě přišel zásadní moment. Kodrija šel sám na gólmana Smrkovského, přehodil ho a po kontaktu spadl. Rozhodčí Žáček odpískal pokutový kop a k tomu ještě Smrkovského vyloučil. Do brány musel nebrankář Chládek a Brodský ho z penalty překonal. Následně si sice Podraný dal vlastňáka, jenže tohle Braškov nezastavilo a do půle vedl o tři branky po slepených trefách Kordiji a Stibora.