Vlašim slavila i díky tomu, že Hřebči nebyly moc platné tři zimní posily, protože jedna z nich, libišský Macháč ml. onemocněl a hrát nemohlo dalších sedm opor včetně střelců Nováka s Klavíkem, rychlíka Červeného a stopera „brusiče“ Pinkase. „Neflákali jsme se, ale ať uděláte, co uděláte, stejně nakonec musíte postavit veterána Jožu Janíka,“ hořce se pousmál manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

V úvodu zápasu byla Hřebeč aktivnější, ale z první akce skórovali domácí Štětinovým angličanem. Hosté mohli srovnat, ale jejich šanci domácí obrana zachránila na čáře a skóre se naopak měnilo na druhé straně a hned dvakrát po ranách Linharta a výtečného Cettla. Po pauze se sice povedl R. Macháčovi snížit a Hřebeč začala dýchat, ale polštář jí brzy na ústa přiložil Filip a jeho čtvrtý gól udusil všechny naděje hostů. Pak už se zápas spíš dohrával, domácí ho jasně ovládali. Šance už však nedali, naopak krásná rána Obradoviče z třiceti metrů zaplula do šibenice.

„Pěkně se ukopl, škoda, že to nepřišlo v úvodu, kdy by se takový gól hodil víc. Každopádně bez osmi velmi dobrých hráčů by se hrálo blbě každému. Naštěstí snad nejde o vážné nemoci a hráči se budou postupně vracet,“ doufá Štěpán Sádecký.