Šalamoun se svými 190 centimetry ovládal vzdušný prostor nad svým územím a jako správný bitevník ohrožoval i soupeřovo. Už ve 4. minutě se po standardce prosadil a poslal Lhotu do vedení. Klíčany však potvrzovaly vysokou herní kvalitu a do poločasu někdejší ligový střelec Sparty či Kladna Jeslínek svým šestnáctým zásahem v sezoně vyrovnal. Mimochodem Lhota jako tým nastřílela gólů méně než Jeslínek – 12.

Nicméně i když raději nechala odpočívat svého nejdůraznějšího útočníka Novotného a šetří si ho na zápasy se slabšími celky, šla po pauze ještě jednou do vedení. Do se z brejku prosadil ex-hřebečský „Lavi“ Sedláček a Klíčany měly zase problém. Ne moc dlouho, protože dvacet minut před koncem vyrovnal Slánský a to už se zase bála o bod spíš Lhota.

Výsledek 2:2 už ale vydržel. „Soupeř nás mastil, držení míče bylo tak 70 ku 30 v jejich prospěch. Ale kluci bojovali a hráli dobře, bod je nečekanou vzpruhou. Hodně k tomu pomohl Martin (Šalamoun), jeho kvalita byla na hřišti znát,“ chválil předseda SK Lhota Ivan Horák, jehož tým nastoupí k dalšímu zápasu ve Vlašimi už v sobotu dopoledne, soupeř má totiž televizní zápas druholigového áčka. „A my zase posvícení, takže jsme za přesun na sobotu rádi,“ dodal Horák.