Už jako mladý platil Vladimír Kolmistr za obrovský talent a dokonce si zahrál v mládeži za Slavii nebo Herthu Berlín. Od té doby prošel hodně angažmá zejména v Německu a Rakousku, ale objevoval se střídavě také v Čechách. Teď se vrací opět a bude hájit barvy Čechie Velká Dobrá v I. B třídě.

Vladimír Kolmistr a manažer Čechie Rastislav Stříška | Foto: Čechie Velká Dobrá

Se sportovním manažerem Čechie Rastislavem Stříškou byl Kolmistr v kontaktu už od jara, tedy se ale rozhodl pokračovat v Rakousku, kde hrál poslední čtyři roky nižší ligu (s krátkým intermezzem v Dřetovicích). V létě už se už k finální dohodě došlo a Kolmistr začal trénovat s Velkou Dobrou.

"Dohoda byla, že v případě návratu do Čech jdu právě do Čechie a stalo se to nakonec docela brzy," říká devětadvacetiletý křídelní záložník., který vynikal talentem už jako malý kluk v Kročehlavech.

V mládeži pak dělal velké kroky dopředu. Nejdřív zamířil do SK Kladno, v patnácti už ho vyskautovala Slavia a v sedmnácti dokonce Hertha Berlín. V německém klubu si dokonce zahrál nejvyšší mládežnickou bundesligu, pak chytil ještě zajímavou štaci v Dynamu Drážďany.

Doma Doberáci v zatáčkách nebrzdí, Lány pokazily finiš na Braškově

Sám lituje, že se pak vrátil do Čech, do Dukly, kde se neprosadil a v roce 2015 posílil divizní Kladno. Poté šel ještě do Litoměřicka (ČFL), následně pomáhal Hostouni v její spanilé jízdě českými soutěžemi. Do toho už ovšem přicházely zajímavé nabídky z nižších německých a rakouských soutěží, kde Kolmistr vystřídal řadu klubů.

Vydrží v Čechii?

"Kádr je tady velmi široký a kvalitní, jsou tu lidé, kteří fotbal milují. Bez takových to dnes na amatérské úrovni bohužel nejde," říká Vladimír Kolmistr na adresu klubu, který by se rád vrátil brzy do I. A třídy, na což kádr složil, ale už také dvakrát prohrál, s čímž nepočítal.

Kolmistr mužstvo ještě víc posílí a navíc nejde do neznáma. Jak už bylo řečeno, v létě v týmem trénoval a z dřívějška dva borce znal. "Největší hvězdu Romana Volmana (smích) znám už od dětství na Kablovce, znám také Zelího (Martin Zelenka) a pár dalších," říká v klubovém rozhovoru.

A kdy budete moci vidět Vladimíra Kolmistra poprvé v modrobílém dresu Čechie Velká Dobrá: Poprvé už v sobotu, kdy mužstvo dopoledne hostuje na Slavoji Kladno. Pěkný mač na úvod.