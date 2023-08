Nesládek skóroval, Švarc udržel. Za první výhrou šly ale Doksy jako tým

Na třetí pokus se dočkali. Asi nehráli tak skvěle jako proti Milínu, ale fotbalisté Doks našli proti Povltavské FA cestu k vítězství, a to aktuálně bylo to, co potřebovali víc než body za umělecký dojem. Rozhodující akci zakončil Aleš Nesládek, důležité čisté konto uhájil brankář Josef Švarc. Makalo však celé mužstvo, pěkně jeden za všechny a všichni za jednoho.

Derby krajského přeboru: Tuchlovice (v bílém) jasně přehrály Doksy 3:0. Aleš Nesládek | Foto: Deník/ Rudolf Muzika