Na Jablonského návštěvu nebudou rádi vzpomínat v Kosoři. Jejich mužstvo začalo zápas lépe, mělo i velkou šanci a z dorážky skórovalo, jenže to už bylo z ofsajdu a branka neplatila. Místo toho poprvé udeřil Jablonský, když hezky přehodil gólmana nastartoval svůj tým ke zlepšenému výkonu. Ten sám zužitkoval přesnou střelou k tyči a bylo to 0:2. Když pak ještě před pauzou cizelérsky kopl trestňák, bylo to už o tři branky a Jablonský měl na kontě čistý hattrick!

Jak Jablonský končil první půli, tak zahájil tu druhou. Po spolupráci s Lukičem zvýšil na 0:4 a zbytek zápasu už si Hřebeč zkušeně hlídala, což se jí jindy moc nedaří. Tentokrát ano i díky pohotovému obrannému zákroku Servuse na brankové čáře a výtečnému Kabelemu v bráně. „Kromě něj a střelce Baggia musíme jako vedení mužstvo pochválit, byl to další dobry výkon. Snad ho potvrdíme za týden v sobotu při dětském dni, v jehož rámci hostíme Lysou nad Labem,“ přeje si manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Situace Slaného je kritická, pád z divize je blízko

Šlo to i bez "Italů"

Tuchlovická parta vyrazila do Vlašimi oslabená o střelce Jaroše a ikonu zálohy Kedroně. Oba zamířili do Itálie na tamní rozlučku Zdeňka Folprechta, odchovance Tuchlovic a bývalého prvoligového borce. Nakonec to nevadilo, hosté zápas zvládli s grácií, když měli skvělý úvod. Václav Kraus skvěle zaskočil za Jaroše a dvěma góly připomněl, že byl kdysi také obávaným střelcem.

Zbytek prvního poločasu hosté zvládli, když jim jednou pomohlo i břevno, a ve druhém se hodně zatáhli do obrany a vyráželi k brejkům. Jeden využil zkušený Baratynskyy a tři cenné body odjely na Kladensko.

„Žijeme,“ oddechl si trenér Tuchlovic Miroslav Supáček, který prý už záchraně věří trochu víc. „Hráče chválím za nasazení a dobrou, organizovanou hru. Těší mě nula vzadu,“ dodal zkušený kouč.

Hořká sezona

Lhotě se nepovedl ani další zápas v Klíčanech, i když vysoký výsledek 5:0 zavinily až dva góly v závěru. Nicméně domácí favorit měl jasně zápas pod kontrolou a góly dával od začátku. Hosté už se těží na konec hořké sezony, v níž se jim nepovedlo dát dohromady konkurenceschopný kádr.