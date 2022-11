"Všichni mě varovali, že Velim je výkonnostně odskočená, ale proti nám to tedy tak nebylo. Jestli hrála tak špatně, nebo my tak dobře, to nevím, každopádně jsme nemuseli myslet jen na bod, ale na všechny tři. Bohužel, když nedáme šance, zase nemáme ani Ň!" štvalo kouče Doks Martina Škváru.