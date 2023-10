Novák vychytal slánské paliče, slánské béčko zbytečně padlo

Zbytečnou prohru si připsali do tabulky I. A třídy fotbalisté béčka SK Slaný. V Berouně si vytvořili dostatek šancí na to, aby minimálně bodovali, ale domácí byli nakonec o jeden gól lepší 3:2. Pro ně jsou to po nepovedeném začátku soutěže hodně důležité body. Oba sobotní sokové se srovnali na 13 bodech.

SK Kladno B - SK Slaný B 0:1 / 1. A. tř. / 23. 9. 2023, slánský Zelenka hlavičkuje | Foto: Bohumil Kučera

