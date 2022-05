Poločas už domácí dohráli v klidu a výborně nastoupili do toho druhého, což proměnil po centru Podaného ve třetí branku zase Lukič. Pak se sice hosté dostali do hry a měli pár situaci ve vápně, které nevyřešili dobře a zákonitě přišel trest z brejku. Trefil se Jablonský, po chvíli zkompletoval hattrick a aby to nebylo Lukičovi líto, byla na něj penalta a sám ji proměnil. V závěru mohl přidat dvě branky Pařízek, nicméně to už by pro hosty bylo hodně kruté.

"Hosté byli běhaví, dobří na míči, ale ve vápnech jim chyběla zkušenost a důraz. Přiblížili jsme se hodně záchraně, protože doufám, že 51 bodů bude stačit," hodnotil zápas i vyhlídky Hřebče její manažer Štěpán Sádecký.

