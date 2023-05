Ve 45. minutě sice Jechumtál míč do sítě přece jen dostal, ale radost Libušínu pokazil ofsajdový praporek.

Druhá část už byla na šance dietnější. Vůbec největší tutovku měl uzdravený Baníkovec Hrubý, jenže z malého vápna trefil jen zdánlivě bezmocně ležícího Vitáska. Na druhé straně už křičeli gól v jednu chvíli domácí po ráně Dědečka, míč směřující do kasy však vyhlavičkoval obránce Pucholt.

„Ale nebyla to žádná bouchaná, za mě se ten zápas povedl a měl kvalitu. Hostouň se snažila o kombinaci, a to už od gólmana Vitáska, my se snažili je napadat a docela jsme to vydrželi. Hráče za výkon zejména v prvním poločase musím pochválit, vyčtu jim jen špatnou koncovku,“ hodnotil duel hostující hrající trenér Jiří Veselý.

V hodnocení kvality utkání se s ním domácí asistent Roman Pavelec shodl, akorát podle něj měli blíže k výhře jeho svěřenci. „Počítali jsme s tím, že soupeř bude chtít hrát fotbal a to nám může vyhovovat. To se také stalo oba celky chtěly hrát, a tak se bylo celkem i na co koukat. Šance byly na obou stranách. Možná že jsme měli o krůček ke třem bodům blíž, ale když nedáte gól, nemůžete vyhrát,“ usmál se sám někdejší skvělý střelec Pavelec a dodal, že také on musí kluky z Hostouně za předvedený výkon pochválit.

Hostouň B – Libušín 0:0. Rozhodčí: Smejkal. Diváků: 60.