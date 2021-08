OBRAZEM: Slaný v euforii. Vede divizi, B třídu i oba přebory dorostu!

Fotbalové Slaný si užívá dny naprosté euforie. Jen si představte, A tým vede tabulku divize B, béčko je v čele I. B třídy, tabulky krajského přeboru pak ovládající i starší a mladší dorost! "Může to být náhoda, nebo dobrý los, nebo třeba děláme fotbal trochu dobře. To se teprve ukáže, každopádně panuje dobrá nálada, dali jsme si nějaké pivo a zase budeme pracovat, ať to vydrží co nejdéle. Hlavně první místo v divizi by si měli kluci vyfotit a schovat," smál se jeden z šéfů SK Slaný Radim Vavroch.

I. B třída: Slaný - Velké Přítočno 5:0. Domácí (v oranžovém) potvrdili roli vysokého favorita. | Foto: Foto: Vladislav Lukáš

Sám vede rezervu v I. B třídě, a přestože v týdnu zaslechl, že Velké Přítočno jede do Slaného pro tři body, obavy neměl. A také že ano, domácí dominovali a vyhráli vysoko 5:0. "Zápas jsme měli pod kontrolou, tým teď šlape. Výborně hrají zkušení borci, přidají se i mladí. Bíbovi z áčka vypršel v sobotu trest, tak si byl také kopnout a byla radost se na něho dívat," chválil Radim Vavroch. Cimrmanovským paradoxem zápasu bylo, že Přítočno ani jednou nevystřelilo na branku, přesto Slaný muselo střídat gólmany - Průchu měnil v 65. minutě Mareš. "Průcha vykopával a zranil si nohu," ucedil Vavroch. Jinak měl ale radost z výkonu. Z jednotlivců si ještě více všiml mladíčka Matyáše Marka. V sobotu dostal pár divizních minut proti Meteoru, v neděli ráno vyrazil na pomoc dorostu a odpoledne už se hlásil Vavrochovi, který ho využil na posledních dvacet minut. Stačilo mu to ke krásné brance, kdy libově převzal dlouhý míč a pohotově zakončil. Ještě jedna věc Slaňáky těší. Ruku v ruce s úspěchy začali chodit fanoušci! V sobotu na áčko dokonce po letech zafandili! V neděli jich dost přišlo i na béčko, prostě pohoda, jak má být. Máte ve Vašem fotbalovém klubu také zajímavost? Pošlete ji na sport.kladensky@denik.cz Skvělé časy slánského fotbalu, tým je v čele divize B Přečíst článek ›

