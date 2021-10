Jak Velké Přítočno, tak i Švermov a Klobuky si ve fotbalové I. B třídě o víkendu dobře nevedly. Švermov to měl v Lánech složité, tam proti němu stála aktuálně větší kvalita. Ale Přítočno i Klobuky na body šanci měly. Spokoenost vládne naopak v Rudné a na Rakovnicku - ve Mšeci i Lubné.

Lány (v modrém) potvrdily sílu a doma nedaly šanci Švermovu - 4:0. | Foto: Vladislav Lukáš

Švermovští mají problémy, v posledních pěti zápasech uhráli jediný bod. Že porazili Kladno B, to už historie zapomněla, tehdy byl ještě tým celkem kompletní. V Lánech se teď hraje těžko každému protivníkovi. Švermov neuhlídal v koncovce zejména ještě nedávno strašecké duo Bejbl – Buršík. Oba se trefili dvakrát a vždycky chvíli po sobě. Brzy po pauze už to bylo 4:0 a nebylo co řešit.