Na hřišti silné Velimi zahráli fotbalisté Doks sice výborně, ale jenom v prvním poločase. Druhý se jim vůbec nepovedl a favorit vyhrál nakonec 3:1. Doksy se teď už soustředí na poslední domácí zápas podzimu s Průhonicemi. Na jaře ho nezvládly a málem spadly zpátky do A třídy, teď touží po odplatě.

SK Doksy - Tatran Sedlčany 2:1, KP / 23. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„První poločas měl ve Velimi skutečnou kvalitu, a to z obou stran. Nebál by se srovnání s divizí,“ hlásil trenér Doks Martin Škvára, jehož tým neuhlídal po dvaceti minutách bleskovou křídelní akci, po které hlavou skóroval jasně nejlepší hráč utkání Šourek. „Lepšího hráče jsem na podzim proti nám hrát neviděl,“ měl jasno Škvára.

Jeho tým vyrovnal také po pěkné akci, kdy dostal míč do uličky Škvára mladší. Na obrovitého Drápelu vytáhl k údivu všech lob, což neprošlo, ale brankář k němu míč jen vrátil a na druhý oblouček už byl krátký.

Zlom v zápase přišel v nastavení první půle, kdy domácí hráč překvapil obranu Doks nečekaným centrem, Dudek se otočil kolem Černého a zblízka nedal Švarcovi naději.

To byl konec hostů, protože jako by je v přestávce pokropil Mrakomor jedovatým deštěm, jejich výkon šel o sto procent dolů. „S Tomášem Procházkou si to nedokážeme vysvětlit. Do poločasu divizní výkon a po ní také divizní, ale od Velimi. Od nás už ta okresní přebor,“ mrzelo Martina Škváru, jehož hoši vyprodukovali jedinou obstojnou akci, po níž Neumann z velkého vápna přestřelil.

Domácí byli lepší a náskok deset minut před koncem zaslouženě potvrdili gólem z penalty za zákrok Černého. „Ale na rozhodčí nemůžeme říci půl slova, pískali velmi dobře. Padesát na padesát, jak to má být,“ chválil trojici hostů z Hradeckého kraje trenér Doks.

Ten bude tým chystat na domácí duel s Průhonicemi. „Pokud uspějeme, pořád si můžeme říci, že tak skvělý podzim leckdo nečekal. Ale bude to to těžké,“ je jasné Martinu Škvárovi.

Velim – Doksy 3:1 (2:1). Branky: 24. Šourek, 45. Dudek, 81. Martikán (PK) – 31. Škvára. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 80.