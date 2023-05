Týmy Vraného a Hředlí se chystaly napravit zklamání z minulých týdnů a do duelu I. B třídy daly hodně úsilí. Oba celky byly odměněny bodem za remízu 2:2, která se zrodila už v prvním poločase. A oba měly pocit, že mohly získat i body tři.

Vraný litovalo první části, kdy z řady šancí proměnilo jen dvě zásluhou Kubíka, který navíc jednou skóroval z penalty. To hosté hráli v útoku dietněji, ale zato byli přesní. Třikrát zaútočili a byly z toho dva góly a jedno nastřelené břevno. I díky tomu dokonce dvakrát vedli zásluhou Bechnera a A. Vitnera. Podruhé však jen minutku, to bylo těsně před půlí, kdy neuhlídali Kubíka a ten dal na 2:2.

Tenhle výsledek už vydržel do konce utkání, i když oba celky mohly strhnout vedení na svou stranu. Vraný už tolik šancí nemělo, a když, tak Kubík nedal. Hosté trefili břevno a ke konci měli tlak i možnosti, ke chmelnicím však více než bod neimportovali.

„Přestože jsme odehráli asi nejlepší jarní poločas, nevytvořili jsme sil v něm žádný náskok a to asi rozhodlo. Po přestávce se hosté zlepšili, už nás dostupovali a hru vyrovnali. Nakonec paradoxně mohli i vyhrát, což by bylo kruté, ale skvěle nás podržel v poslední minutě gólman Izera,“ hodnotil s nadhledem trenér Vraného David Cimrman, jehož tým měl na hosty „pifku“ hlavně kvůli podzimu, kdy ho Hředelští pustili do šaten až půl hodiny před začátkem. „Ale nic jsme jim nevraceli, jen jsem chtěl vyhrát. Nepovedlo se, ale je to jen fotbal,“ mávl rukou Cimrman.

„Já bod z Vraného beru, i když mohli být klidně i tři, ale vzhledem k průběhu utkání by to bylo nespravedlivé,“ uznal trenér hostů Jan Sklenář, který poděkoval na první půli hlavně zkušenému gólmanovi Bečirovičovi, jenž udržel šance jeho týmu. Druhý poločas už byl o něčem jiném. Zlepšili jsme pohyb a začali být odvážnější. V poslední pětiminutovce jsme mohli rozhodnout a především dvě šance z nastavení volaly po brance. Nicméně s výsledkem a výkonem jsem spokojen,“ doplnil kouč hostů.

Vraný – Hředle 2:2 (2:2). Branky: 31. a 45+1. Kubík (první z PK) - 9. Bechner, 44. A. Vitner.

Vraný: Izera - Tajč, Jaráb, Košťák, Volf - Kejval (83. Adamus), Fedrhanc, Jeřábek, Kejval - Kubík, Hrůnek (64. Růžička)

Hředle: Bečirovič - Pelc, Sláma, Mrázek, Somol - T. Vitner (46. Rais), M. Vitner (77. Daniel Minařík (90+2. J. Vitner), T. Čuda, Sedláček (71. David Minařík) - Bechner, A. Vitner.