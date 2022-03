Zápas se Zdicemi se povedl zejména dvojici Josef Galbavý – Pavel Dlouhý, oba byli u tří branek. Posila ze Slaného Galbavý připravila tři a přes skeptické řeči některých lidí jasně ukazuje, že pro Doksy bude ještě obrovským přínosem. U Pavla Dlouhého se zase málokdy vidí, že by končil zápas s bilancí 2+1, o to víc jeho výkon potěšil. „Pochválit musím celý tým, ale ano, tihle dva měli den. U Pepy jsem za to rád, protože mě někteří odrazovali, že už je za zenitem,“ řekl trenér Doks Martin Škvára.

Nicméně i on zažil těžké stavy, třeba už v první minutě zápasu. Brankář Melzer podběhl centr, ale Čampulka ho z jasné pozice do brány nedostal a v pokračujícím závaru ani jeho kamarádi. Chaloupka také nedal stoprocentní šanci, ale dva góly přece jen padly. Nejdřív se Galbavý protancoval přes tři hráče a nádhernou akci vyšperkoval přihrávkou Fišerovi, který pouze doklepl na 1:0. Následně Galbavý sekl míč stoperovi, ten ho podrazil a Dlouhý z penalty zvýšil.

Zdice ještě zabojovaly. Jejich nejlepší hráč Koželuh, jinak perfektně bráněný Pešičkou, odcentroval před půlí na Frydrycha a ten snížil.

A tak bylo o co hrát i po pauze. Zápas zlomil stoper Samek, který si naskočil na přesnou standardku Dlouhého a zavěsil. Sám Dlouhý pak vše uzavřel po dokonalé uličce Galbavého. „Rozhodnout jsme mohli už v prvním poločase, který měl skončit 4:1, a to nepočítám všechny šance. Nicméně lehký zápas to nebyl, to však není žádný v téhle soutěži. Jsem rád, že i bez stále zraněného Nesládka jsme to zvládli,“ dodal Martin Škvára.

Doksy – Zdice 4:1 (2:1). Branky: 11. Fišer, 33. a 83. Dlouhý (první z PK), 60. Samek - 39. Frydrych. Rozhodčí: Hanák. Diváků: 110.