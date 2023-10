Donedávna kopali třetí třídu, kdopak by na jejich stadionu čekal parádní zázemí a téměř…

Bývalý prvoligista se prosadil poprvé po dvaceti minutách parádním volejem a pak dvakrát po přestávce, kdy mu nechtěně připravili pozice soupeřovi obránci. „Byl to těžký zápas, ale to je každý. V téhle soutěži může každý porazit každého a my hlavně chtěli odčinit prohrané utkání v Kutné Hoře a opět najet na vítěznou vlnu, což se povedlo,“ byl rád někdejší borec Kladna, Bohemians, Vraného či Slaného.

Podle něj sice rozhodl jeho hattrick, ale zda šlo o jeho nejlepší výkon v dresu Doks, o tom mluvit nechtěl. „Hlavně to nedovedu posoudit. Nicméně se snažím každý zápas si užít a to se pak odrazí i na mém výkonu. Góly pro mě nejsou už tak důležité. Za mě to byl zejména velmi dobrý týmový výkon,“ hlásil.

Ze svých tří gólů pak vypíchl ten první. „Byl asi nejhezčí. Dostal jsem krásný centr od Kuby Pešičky, přes prsa jsem si míč sklepnul před sebe a z voleje překonal gólmana. Druhá trefa byla také po centru ze strany a míč se ke mě odrazil od protihráče a z malého vápna už nebyl problém překonat gólmana. A při třetím obránce odhlavičkoval balón na vápno přímo ke mně, já si ho zpracoval a vystřelil. Po teči skončil v bráně, takže spíš šťastný gól,“ popisoval svoje trefy muž, jenž střílí hezké i šťastné branky s gustem celou kariéru.

A za to, že si před více než rokem vybral po konci ve Slaném právě Doksy, je teď moc rád. „Funguje tam výborný realizační tým vedený Martinem Škvárou, skvělým trenérem a člověkem. A do toho také perfektní parta, která si myslím je základem úspěchu v jakémkoliv kolektivním sportu. Nicméně bohužel věk nezastavím a ve svých 42 letech hrát krajský přebor nebo možná příští sezonu divizi (smích) už není vůbec jednoduché, takže uvidíme, co bude po sezoně,“ dodal hrdina duelu s Chlumcem Josef Galbavý.

SK Doksy - SK Chlumec 3:0 (1:0). Branky: 20., 48. a 55. Galbavý. Rozhodčí: Jarolímek. Diváků: 100.